«Началась игра за условный срок для Ефремова» 

«Рамблер» писал, что вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице. 6 июля Ефремову было предъявлено обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Добровинский отметил, что предъявление обвинения по этой статье «ожидаемо и вполне логично».

«Боюсь, началась игра для получения условного наказания. Но надеюсь, тот факт, что господин Ефремов не признает свою вину, особо не повлияет на итог дела», — заявил адвокат.

Он также отметил, что пока неизвестно, когда будет ознакомление с деталями расследования.

Ранее адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал, что актер заявляет о своей невиновности в ДТП. При этом на YouTube-канале GrazhdaninPoet через несколько дней после ДТП было опубликовано обращение Ефремова, в котором он просил прощения у семьи Сергея Захарова

Актер тогда заявил, что поможет им «всеми средствами», и назвал это «не попыткой откупиться, а попыткой искупить».