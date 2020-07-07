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«Началась игра за условный срок для Ефремова» 

Алиса Селезнёва и ещё 64 14 минут назад
Представляющей интересы семьи погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым адвокат Александр Добровинский высказал мнение, что защита попытается добиться условного срока для актера. Об этом он заявил RT.
«Рамблер» писал, что вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице. 6 июля Ефремову было предъявлено обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Добровинский отметил, что предъявление обвинения по этой статье «ожидаемо и вполне логично».
«Боюсь, началась игра для получения условного наказания. Но надеюсь, тот факт, что господин Ефремов не признает свою вину, особо не повлияет на итог дела», — заявил адвокат.
Он также отметил, что пока неизвестно, когда будет ознакомление с деталями расследования.
Ранее адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал, что актер заявляет о своей невиновности в ДТП. При этом на YouTube-канале GrazhdaninPoet через несколько дней после ДТП было опубликовано обращение Ефремова, в котором он просил прощения у семьи Сергея Захарова.
Актер тогда заявил, что поможет им «всеми средствами», и назвал это «не попыткой откупиться, а попыткой искупить».
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Шоу-бизнес , Видео , Общество , Происшествия , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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