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«Милитаристский угар»: зачем Киеву военный конфликт с Москвой 

Мария Иванова 4 минуты назад
Капитан 1-го ранга запаса Сергей Ищенко заявил, что военный конфликт с Россией, которого ждут ВМС Украины, был бы «абсолютно бессмысленным». Об этом сообщает News.ru.
Как сообщал «Рамблер», ранее глава ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что флот страны начал готовиться к противостоянию с Россией. По его мнению, Россия может попытаться прорваться на юг Херсонской области, чтобы пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал и обеспечить ею Крым.
По мнению Ищенко, если бы Россия и решила проводить такую операцию, она бы использовала не флот, а наземные силы со стороны Крыма.
«Другой вопрос — целесообразность такого вторжения. Киев его «ожидает» с 2014 года, украинские власти, как мантру, повторяют: «Завтра нападут, завтра нападут!» Очевидно, это им необходимо с точки зрения внутренней политики для поддержания «милитаристского угара», — подчеркнул капитан.
По его версии, с хозяйственной точки зрения для России такая операция «абсолютно бессмысленна».
Ищенко отметил, что дамбу, перекрывающую доступ воды, украинцы построили очень быстро: если российские военные решат добраться до нее и разрушить, Украина сделает новую в ста километрах выше по течению.
Также капитан выразил уверенность, что у России хватает средств для водоснабжения Крыма. По его мнению, с помощью заявлений о подготовке к войне Киев пытается «выбить» что-то у Запада и мобилизовать население.
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В мире , Видео , Сергей Ищенко , Киев , Москва
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