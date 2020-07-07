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Кремль прокомментировал задержание помощника Рогозина 

Мария Иванова 26 минут назад
Кремль прокомментировал задержание помощника Рогозина
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что задержание советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста Ивана Сафронова не связано с журналистской деятельностью. Об этом сообщаетпринадлежащее Григорию Березкину РБК.
Песков подчеркнул, что Сафронову вменяют передачу секретных данных иностранным разведкам.
«Насколько мы осведомлены, это задержание никоим образом не связана с журналистской деятельностью, которой прежде занимался Иван Сафронов», — сказал представитель Кремля.
Как сообщал «Рамблер», о задержании Сафронова по делу о госизмене стало известно 7 июля. В ФСБ заявили, что он передавал «представителю спецслужбы одной из стран НАТО» данные о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России.
В мае 2020 года Сафронов стал советником главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина по информационной политике. До этого Сафронов работал в «Коммерсанте» и «Ведомостях», писал о космической промышленности, оборонно-промышленном комплексе и военном сотрудничестве.
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Комментарии 32
Политика , Дмитрий Рогозин , Григорий Березкин , Дмитрий Песков , Иван Сафронов , ФСБ , Роскосмос , НАТО , Ведомости
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