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РФ взяла под охрану «любимого командира Путина» 

Мария Иванова и ещё 1 20 минут назад
РФ взяла под охрану «любимого командира Путина»
Фото: @annanews_info
Рядом с командиром 25-й дивизии сирийской армии Сухелем Аль-Хасаном во время его поездки в Ракку заметили российского военного. Об этом сообщает «Канал специального назначения» в Telegram.
Канал обратил внимание на снимки, появившиеся в твиттере ANNA-News. На некоторых фото рядом с командиром запечатлен человек в маске и темных очках.
«Канал специального назначения» утверждает, что это — военнослужащий ССО Вооруженных сил России из состава группы охраны аль-Хасана. Канал отметил, что на фото попал пистолет-пулемет ПП-19-01 «Витязь», который «крайне редко светится на фото из Сирии».
Как сообщал «Рамблер», Сухель Аль-Хасан был награжден Орденом Дружбы за «заслуги в укреплении дружбы, боевого и военного сотрудничества» между Россией и Сирией.
По данным «Ленты.ру», его называли «любимым сирийским командиром» президента Владимира Путина.
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Армия , Войска , Владимир Путин
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