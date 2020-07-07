РФ взяла под охрану «любимого командира Путина» 

Рядом с командиром 25-й дивизии сирийской армии Сухелем Аль-Хасаном во время его поездки в Ракку заметили российского военного. Об этом сообщает «Канал специального назначения» в Telegram.

Канал обратил внимание на снимки , появившиеся в твиттере ANNA-News. На некоторых фото рядом с командиром запечатлен человек в маске и темных очках.

«Канал специального назначения» утверждает, что это — военнослужащий ССО Вооруженных сил России из состава группы охраны аль-Хасана. Канал отметил, что на фото попал пистолет-пулемет ПП-19-01 «Витязь», который «крайне редко светится на фото из Сирии».

Как сообщал «Рамблер», Сухель Аль-Хасан был награжден Орденом Дружбы за «заслуги в укреплении дружбы, боевого и военного сотрудничества» между Россией и Сирией.