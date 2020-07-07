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Турция провела испытания российской системы ПВО С-400 «Триумф» на американских истребителях. Об этом пишет издание Fighter Jets World.

Как сообщал «Рамблер», Россия и Турция заключили в 2017 году контракт на поставку С-400 стоимостью 2,5 миллиарда долларов.

В 2019 году Россия поставила Турции первые комплексы. В США негативно восприняли покупку Турцией С-400, а американский лидер Дональд Трамп пригрозил, что это может стать препятствие для продажи ей истребителей F-35.

Российские системы ПВО, расположенные на авиабазе Мюртед, начали тестировать на ранее купленных Турцией американских истребителях F-16 Viper и F-4 Phantom II. Тестирование планируется завершить 26 ноября, пишет Fighter Jets World.

По данным издания, в рамках испытаний самолеты выполнили полеты на малых и больших высотах в зоне действия радаров С-400. При этом турецкие военные не раскрывают результаты тестирования.