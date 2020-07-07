Отец задержанного Сафронова погиб при странных обстоятельствах

Отец советника главы «Роскосмоса» , бывшего журналиста Ивана Сафронова , задержанного сегодня по делу о госизмене, погиб при загадочных обстоятельствах 13 лет назад.

Как сообщал «Рамблер», сегодня стало известно о задержании Ивана Сафронова по делу о госизмене. В ФСБ заявили, что работавший советником главы «Роскосмоса» бывший журналист передавал «представителю спецслужбы одной из стран НАТО » данные о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России . В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что задержание Сафронова не связано с его журналистской деятельностью.

Задержание Ивана Сафронова напомнило о смерти его отца Ивана Сафронова-старшего, тело которого было найдено под окнами его дома 2 марта 2007 года. Прокуратурой тогда было возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.

Сегодня блогер Рустем Адагамов в своем сообщении в Facebook обратил внимание на то, что Иван Сафронов-старший «также работал корреспондентом „Коммерсанта“» и погиб «перед публикацией статьи».

При этом журналисты «Коммерсанта», проведя в 2007 году собственное расследование, утверждали, что «никаких причин для самоубийства у Ивана Сафронова не было».

По данным редакции, Сафронов перед своей смертью заявил коллегам, что не будет пока публиковать материал на резонансную тему, над которой работал, так как «его предупредили: в случае огласки будет большой международный скандал».