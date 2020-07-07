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В Кремле высказались об открытии границ с ЕС 

Алиса Селезнёва и ещё 2 1 час назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «неясными» перспективы открытия границ с другими странами. Об этом сообщает РИА Новости.
Путин заговорил об открытии границ с Европой
Как писал «Рамблер», Россия приостановила международное авиасообщение 27 марта из-за ситуации с коронавирусом. 6 июля на встрече с главой «Аэрофлота» президент России Владимир Путин заявил, что пока неизвестно, когда границы ЕС будут открыты для россиян, так как там пока «с собой разобраться не могут».
Песков сегодня напомнил, что российский лидер Владимир Путин уже говорил о том, что перспективы открытия границ «неясные».
« [Ситуация] настолько неясная, насколько возникают различные новые очаги вспышек и в Европе, в различных городах, и в Азии, поэтому ситуация абсолютно в этом плане нестабильная, она меняется изо дня в день», — пояснил представитель Кремля.
Политика , Видео , Дмитрий Песков , Владимир Путин , ЕС , Аэрофлот
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