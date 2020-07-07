Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «неясными» перспективы открытия границ с другими странами. Об этом сообщает РИА Новости.

Как писал «Рамблер», Россия приостановила международное авиасообщение 27 марта из-за ситуации с коронавирусом. 6 июля на встрече с главой «Аэрофлота» президент России Владимир Путин заявил, что пока неизвестно, когда границы ЕС будут открыты для россиян, так как там пока «с собой разобраться не могут».

Песков сегодня напомнил, что российский лидер Владимир Путин уже говорил о том, что перспективы открытия границ «неясные».