Пока вы не уснули: "Газпром" нанес удар по Польше

Фото: EPA EPA

"Газпром" бьет по Польше ее же оружием

Долгие годы Польша , как и Украина , твердила о несправедливой и очень высокой цене на российский газ. Варшава добилась своего в Стокгольмском арбитраже. Однако теперь Газпром намерен доказать обратное: Варшава уже четвертый год недоплачивает ему за голубое топливо.

Россиянам пообещали четырехдневку из-за пандемии

В Крым пустят не всех россиян

Туристы, желающие посетить Крым, при заселении в санатории должны будут предоставить справку о том, что они не заражены коронавирусной инфекцией, заявил глава региона Сергей Аксенов

Дело стрелка Шамсутдинова засекретили

соцсети

Дело рядового Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь сослуживцев в военной части под Читой, засекретили , сообщает Ura.ru. Таким образом планируется предотвратить разглашение информации из уголовного дела.

Решен вопрос о сокращении новогодних праздников

К «духовнику Поклонской» приехали из ФСБ

Религиовед Роман Лункин заявил , что схиигумен Сергий (Романов), скорее всего, будет отлучен от церкви и лишен сана священника.

Раскрыта причина смерти лжехирурга Алены Верди

соцсети

Пластический хирург Алена Верди, которую российские СМИ окрестили «Доктором Франкенштейном» за уродование своих клиентов, умерла от обширного инсульта, сообщает «Комсомольская правда».

Семья Захарова снова передумала насчет денег Ефремова

Температурный рекорд 1956 года побит в Москве

Погода в Москве побила рекорд 1956 года, сообщает Гидрометцентр России. 17 июня на главной столичной метеостанции ВДНХ на 13:00 зафиксировали 29,6 градуса тепла. Таким образом, этот день стал самым жарким за последние 70 лет наблюдений.