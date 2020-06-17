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Пока вы не уснули: "Газпром" наносит ответный удар по Польше

Сергей Василенок
51 минуту назад
Комментарии6
Пока вы не уснули: "Газпром" нанес удар по Польше
Фото: EPAEPA

"Газпром" бьет по Польше ее же оружием

Долгие годы Польша, как и Украина, твердила о несправедливой и очень высокой цене на российский газ. Варшава добилась своего в Стокгольмском арбитраже. Однако теперь Газпром намерен доказать обратное: Варшава уже четвертый год недоплачивает ему за голубое топливо.

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В мире,Роман Лункин,Александр Добровинский,Сергей Захаров,Владимир Зеленский,Михаил Ефремов,Ярослав Нилов,Сергей Аксенов,Минтруд,Газпром,ФСБ,Госдума,РИА Ura.ru,Комсомольская правда,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,Польша,Варшава,Украина
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