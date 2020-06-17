На днях, как сообщал «Рамблер», сенатор Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 году, чтобы компенсировать ущерб, который пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 нанесла экономике России.

Председатель комитета Совета Федерации России по экономической политике подготовил и направил на отзыв в Министерство труда и социальной защиты России соответствующий законопроект. В нем он предложил сделать 4-6 и 8 января рабочими днями.

В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты России в беседе с РИА Новости отметили, что продолжительность новогодних каникул определяется Трудовым кодексом (ТК) России. Согласно ему, они длятся 1-6 и 8 января, тогда как 7 января празднуется Рождество.