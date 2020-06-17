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Решена судьба новогодних каникул 

Артём Кульша 24 минуты назад
Длительность новогодних каникул в России может быть изменена в ходе дискуссии с работодателями и работниками. Об этом в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты России сообщили РИА Новости.
На днях, как сообщал «Рамблер», сенатор Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 году, чтобы компенсировать ущерб, который пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 нанесла экономике России.
Председатель комитета Совета Федерации России по экономической политике подготовил и направил на отзыв в Министерство труда и социальной защиты России соответствующий законопроект. В нем он предложил сделать 4-6 и 8 января рабочими днями.
В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты России в беседе с РИА Новости отметили, что продолжительность новогодних каникул определяется Трудовым кодексом (ТК) России. Согласно ему, они длятся 1-6 и 8 января, тогда как 7 января празднуется Рождество.
«В ведомстве указали, что ТК может меняться только в ходе дискуссий с работодателями и работниками», — сообщает агентство.
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Общество , Видео , Андрей Кутепов , Минтруд , Совет Федерации , РИА Новости
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