Акция протеста проходит у здания, в котором располагается офис украинского президента. Ее участниками являются сторонники «Партии Шария» — партии украинского политика и блогера Анатолия Шария

Протестующие с партийными и украинскими флагами и плакатами требуют отставки Зеленского, защиты конституционных прав граждан и прекращения избиений журналистов и активистов. Полиция перекрыла улицы в правительственном квартале, а военнослужащие Национальной гвардии оцепили митинг.

«У нас мирная акция», — заверил один из организаторов митинга, пообещав при этом действовать решительно и добиваться того, чтобы глава государства вышел к митингующим.

Помимо сторонников «Партии Шария», на акции присутствуют представители политической партии «Демократичный топор» («Демократична сокира»). Они одеты в костюмы врачей психиатрической больницы и держат в руках плакаты. Ранее, как сообщал «Рамблер», в «Демократичном топоре» заявляли о намерении сорвать митинг «Партии Шария».