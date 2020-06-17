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Киевляне требуют отставки Зеленского 

Артём Кульша и ещё 3 22 минуты назад
Президент Украины Владимир Зеленский должен уйти в отставку. Таково, как сообщает РИА Новости, требование участников митинга в Киеве.
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Акция протеста проходит у здания, в котором располагается офис украинского президента. Ее участниками являются сторонники «Партии Шария» — партии украинского политика и блогера Анатолия Шария.
Протестующие с партийными и украинскими флагами и плакатами требуют отставки Зеленского, защиты конституционных прав граждан и прекращения избиений журналистов и активистов. Полиция перекрыла улицы в правительственном квартале, а военнослужащие Национальной гвардии оцепили митинг.
«У нас мирная акция», — заверил один из организаторов митинга, пообещав при этом действовать решительно и добиваться того, чтобы глава государства вышел к митингующим.
Помимо сторонников «Партии Шария», на акции присутствуют представители политической партии «Демократичный топор» («Демократична сокира»). Они одеты в костюмы врачей психиатрической больницы и держат в руках плакаты. Ранее, как сообщал «Рамблер», в «Демократичном топоре» заявляли о намерении сорвать митинг «Партии Шария».
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Украина , Видео , В мире , Анатолий Шарий , Владимир Зеленский , Киев
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