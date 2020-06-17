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Дело стрелка Шамсутдинова засекретили 

Ura.Ru 1 час назад
Рецензенты результатов психиатрической экспертизы Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье, понесут уголовную ответственность за разглашение сведений. Об этом URA.RU сообщил адвокат тюменского срочника Руслан Нагиев. У защитников стрелка возникли сомнения в объективности экспертизы, проведенной столичным институтом им. Сербского.
«Наше ходатайство [о рецензии] было удовлетворено частично. Только при условии, что рецензенты будут предупреждены об уголовной ответственности за разглашение сведений из уголовного дела. Конечно это усложняет задачу, не каждое экспертное бюро согласится на это»? — посетовал правозащитник.
Сам Нагиев и его коллега Равиль Тугушев также не имеют права разглашать результаты экспертизы.
«На наш взгляд засекречивание дела очень ограничивает работу зашиты. Каждый шаг мы обязаны согласовывать со следствием», — добавил адвокат.
Ранее агентство писало, что отец Шамсутдинова Салим обвинил сотрудников института Сербского в издевательствах над сыном. Именно этот факт заставил адвокатов сомневаться в объективности психоэкспертизы. Шамсутдинов-старший планирует сбор денег на проведение рецензии.
Уроженец села Вагай Рамиль Шамсутдинов стал известен после того, как расстрелял 10 солдат и офицеров в воинской части под Читой. Восемь человек погибли на месте, еще двое находятся в тяжелом состоянии. По версии защиты, солдат пошел на преступление из-за дедовщины. Срочнику предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ: «Убийство» и «Покушение на убийство».
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Происшествия , Видео
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