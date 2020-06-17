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Секта и экстремизм: схиигумена Сергия отлучат от церкви 

Мария Иванова и ещё 84 45 минут назад
Секта и экстремизм: эксперт рассказал о захватившем монастырь священнике
Религиовед Роман Лункин заявил, что схиигумен Сергий (Романов), скорее всего, будет отлучен от церкви и лишен сана священника. Об этом сообщает «Взгляд».
Как писал «Рамблер», схиигумен Сергий называл ситуацию с новым коронавирусом псведопандемией, заявлял, что советы временно не посещать храмы дают «предтечи Антихриста», требовал отправить этих людей в Биробиджан и призывал людей нарушать режим самоизоляции. Позже его отстранили от проповедей, а затем и запретили в священнослужении.
16 июня стало известно, что Сергий захватил Среднеуральский женский монастырь и выставил казаков для охраны.
Лункин отметил, что в РПЦ долго терпели Сергия, но когда он «радикализировался» на фоне коронавируса, терпение иссякло.
Эксперт назвал окружение схиигумена «сектой».
«Сейчас очевидно, что его идеи вышли за рамки церковного мировоззрения и переходят в разряд экстремизма», — заявил религиовед.
Образ жизни Сергия Лункин назвал маргинальным и выразил уверенность, что тот сдаст свои позиции и не получит широкой поддержки.
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Происшествия , Видео , Общество , Роман Лункин , РПЦ
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