Семья Захарова снова передумала насчет денег Ефремова

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Адвокат Добровинский опроверг согласие семьи погибшего в ДТП с Ефремовым на компенсацию 

Деловая газета «Взгляд» 23 минуты назад
Семья погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова не согласна принимать материальную компенсацию от артиста, это подтвердил и брат покойного, заявил адвокат семьи погибшего Александр Добровинский.
«В СМИ появились измышления о согласии семьи принять компенсацию. Сегодня в 11.00 я разговаривал с братом покойного Валерием, который мне подтвердил полное отрицание этого факта. Семья не хочет принимать никакие компенсации. Валерий Владимирович и я открыты ко всем встречам с кем бы то ни было, а для избежания в дальнейшем кривотолков предлагаю организовать встречу в присутствии одного или двух известных публичных людей, заслуживающих полное доверие общества. Ждем также предложений, кто это может быть», — передает его слова ТАСС.
Ранее адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что связался с братом погибшего водителя Сергея Захарова. По словам адвоката, брат Захарова согласен на компенсацию от актера.
В среду сотрудники ФСИН вновь приехали в квартиру Ефремова. Ожидается, что его отправят на новый допрос.
8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Ефремова поместили под домашний арест.
Спустя четверо суток после ДТП актер выступил с обращением и попросил прощения у семьи погибшего. Родные Захарова потребовали для него максимальный срок, они отказываются от материальной помощи.
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Общество , Видео , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , ФСИН , ИТАР-ТАСС
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