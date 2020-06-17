Семья Захарова снова передумала насчет денег Ефремова

«В СМИ появились измышления о согласии семьи принять компенсацию. Сегодня в 11.00 я разговаривал с братом покойного Валерием, который мне подтвердил полное отрицание этого факта. Семья не хочет принимать никакие компенсации. Валерий Владимирович и я открыты ко всем встречам с кем бы то ни было, а для избежания в дальнейшем кривотолков предлагаю организовать встречу в присутствии одного или двух известных публичных людей, заслуживающих полное доверие общества. Ждем также предложений, кто это может быть», — передает его слова ТАСС.

Ранее адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что связался с братом погибшего водителя Сергея Захарова. По словам адвоката, брат Захарова согласен на компенсацию от актера.

В среду сотрудники ФСИН вновь приехали в квартиру Ефремова. Ожидается, что его отправят на новый допрос.

8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Ефремова поместили под домашний арест.

Спустя четверо суток после ДТП актер выступил с обращением и попросил прощения у семьи погибшего. Родные Захарова потребовали для него максимальный срок, они отказываются от материальной помощи.