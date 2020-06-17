Ярослав Нилов. Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 — небольшой шаг в направлении сокращения рабочей недели до четырех дней. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил депутат Государственной думы

Нилов, как сообщал «Рамблер», — председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Сегодня он принял участие в социальном форуме Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«История с пандемией — это небольшой шаг в направлении (четырехдневной рабочей недели. — Прим. ред).», — заявил парламентарий в ходе него.

Он выразил уверенность, что россияне, которые из-за пандемии коронавирусной инфекции были вынуждены работать из дома, поняли, что так задания выполняются проще, быстрее и лучше и появляется свободное время. Нилов допустил, что, может быть, со временем, эволюционно рабочая неделя в России и будет сокращена до четырех дней.

«Жизнь сама подтолкнет и работников, и работодателей к такому формату», — считает он.