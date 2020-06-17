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«Пандемия — шаг к четырехдневке» 

Артём Кульша 13 минут назад
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 — небольшой шаг в направлении сокращения рабочей недели до четырех дней. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил депутат Государственной думы Ярослав Нилов.
Нилов, как сообщал «Рамблер», — председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Сегодня он принял участие в социальном форуме Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«История с пандемией — это небольшой шаг в направлении (четырехдневной рабочей недели. — Прим. ред).», — заявил парламентарий в ходе него.
Он выразил уверенность, что россияне, которые из-за пандемии коронавирусной инфекции были вынуждены работать из дома, поняли, что так задания выполняются проще, быстрее и лучше и появляется свободное время. Нилов допустил, что, может быть, со временем, эволюционно рабочая неделя в России и будет сокращена до четырех дней.
«Жизнь сама подтолкнет и работников, и работодателей к такому формату», — считает он.
В июне 2019 года тогдашний премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в ходе технологического прогресса рабочая неделя может стать четырехдневной. После этого эта тема широко обсуждалась на протяжении нескольких месяцев.
Комментарии 53
Общество , Видео , Дмитрий Медведев , Ярослав Нилов , Российский союз промышленников и предпринимателей , Госдума
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