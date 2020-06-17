Туристы, желающие посетить Крым , при заселении в санатории должны будут предоставить справку о том, что они не заражены коронавирусной инфекцией, заявил глава региона Сергей Аксенов . По его словам, на постояльцев городских гостиниц требование не распространяется, сообщает РИА Новости.

Аксенов подчеркнул, что в настоящее время каждую неделю на коронавирус проверяют только сотрудников санаториев. В то время как в отелях и гостиницах людей тестируют «только на момент захода на работу».

«Приезжающий в санаторный комплекс должен привезти с собой справку об отсутствии заболевания коронавирусной инфекцией, в то время когда в гостиницы такая cправка не нужна», — цитирует агентство слова главы региона.

По словам Аксенова, в настоящее время в Крыму готовят 440 пляжей. Все они уже были протестированы «с точки зрения безопасности».

Ранее, как сообщал «Рамблер», глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что санаторно-курортный комплекс полуострова будет готов к приему посетителей из числа местных жителей после 15 июня. Он также подчеркнул, что дата может корректироваться с учетом эпидемиологической обстановки в регионе.