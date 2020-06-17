Температурный рекорд 1956 года побит в Москве

Погода в Москве побила рекорд 1956 года, сообщает Гидрометцентр России

17 июня на главной столичной метеостанции ВДНХ на 13:00 зафиксировали 29,6 градуса тепла. Таким образом, этот день стал самым жарким за последние 70 лет наблюдений.

В 1956 году воздух 17 июня прогрелся до 29,4 градуса. Абсолютный же максимум для этой даты зафиксировали в Москве в 1892 году — 30,8 градуса. Синоптики не исключают, что будет побит и этот температурный рекорд: по прогнозу, воздух в городе может прогреться до 31–32 градусов.

Жаркая погода без осадков ожидается в столице в среду, 17 июня. Воздух в столице прогреется до 30 градусов жары, в Подмосковье ожидается 27–32 градуса. Южный ветер будет слабым, его скорость не превысит 2–7 метров в секунду.

Синоптики предупреждают, что температура воздуха в Москве 17 июня может обновить рекорд 128-летней давности. Аналогичная погода сохранится в столичном регионе также 18 и 19 июня. Жаркая погода может привести к тепловому удару, судорогам и чрезмерной усталости.

Врачи рекомендуют в жару как можно меньше находиться на солнце, избегать физических нагрузок и пить больше негазированной воды.