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Установлена причина смерти Алены Верди 

Павел Тиунов 36 минут назад
Пластический хирург Алена Верди, которую российские СМИ окрестили «Доктором Франкенштейном» за уродование своих клиентов, умерла от обширного инсульта, сообщает «Комсомольская правда». Было также установлено, что перед госпитализацией медик выпила солидную порцию алкоголя и приняла запрещенные вещества.
Как сообщал «Рамблер», 38-летняя Алена Верди из Краснодара прославилась после того, как её пациентки пожаловались на некачественно проведенные операции, которые хирург выполняла в период с 2015 по 2017 гг.
Отмечалось, что врач не имела на то необходимой лицензии, а хирургическое вмешательство иногда проводила у себя дома. В результате в отношении Верди было заведено уголовное дело. Судебный процесс должен был начаться 4 июня.
В начале месяца стало известно, что обвиняемая была госпитализирована, а 15 числа скончалась. СМИ сообщали, что медик попала в больницу после того, как выпила много алкоголя и приняла большую дозу инсулина. Журналисты «КП» выяснили, что смерть Верди наступила из-за инсульта с образованием гематомы. По данным издания, эксперты отметили, что мозг врача был сильно поражен. Поэтому если бы она выжила, то скорее всего на всю жизнь осталась бы инвалидом.
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Происшествия , Видео , Комсомольская правда
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