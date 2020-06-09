Пока вы не уснули: назван «могильщик» «Северного потока-2» 

В РФ ответили на заявление о поражении MH17 ракетой
Нидерландские специалисты не имеют достаточной квалификации, чтобы судить о том, какой именно модификацией российской ракеты был сбит пасcажирский Boeing, потерпевший крушение в небе над Донбассом в 2014 году.
Дело переквалифицировано: Ефремову грозит 12 лет
Дело в отношении актера Михаила Ефремова было переквалифицировано на более тяжкую часть той же статьи Уголовного кодекса (УК) России.
Путин прервал беседу с российским губернатором
Президент России Владимир Путин остановил встречу с губернатором Ростовской области Василием Голубевым из-за международного телефонного звонка.
У России появился "новый вызов для НАТО"
Российский ядерный потенциал представляет собой новый вызов для региональной системы сдерживания и обороны НАТО. Такое мнение высказала директор по ядерной политике альянса Джессика Кокс в статье, опубликованной в журнале NATO Review.
«Чудовищный случай»: Кремль о трагедии с Ефремовым
ДТП, которое в нетрезвом состоянии спровоцировал актер Михаил Ефремов, — «чудовищный случай», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Российский бронеавтомобиль подорвали в Сирии
Трое российских военнослужащих ранены в Сирии в результате взрыва, прогремевшего на пути российской автоколонны.
Россиянам назвали дату открытия Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов отменил с 15 июня режим самоизоляции на полуострове, а также обязательную обсервацию для приезжающих.
У Лукашенко появился соперник
Бывший руководитель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, планирующий предложить свою кандидатуру на пост президента Белоруссии, набрал необходимое для этого количество подписей.
Турция порадовала россиян
Турция не будет требовать от туристов справку об отсутствии у них коронавируса.
У "Северного потока — 2" появился новый "могильщик"
В интервью Daily Express британский депутат обрушился на Германию, обвинив ее в «предательстве» Европы за то, что она сотрудничает с Россией в строительстве газопровода.
Названа неожиданная дата возникновения COVID-19
Распространение коронавирусной инфекции по планете могло начаться уже в августе 2019 года.