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В РФ опровергли домыслы о поражении MH17 ракетой 

Павел Тиунов 26 минут назад
Нидерландские специалисты не имеют достаточной квалификации, чтобы судить о том, какой именно модификацией российской ракеты был сбит пасcажирский Boeing, потерпевший крушение в небе над Донбассом в 2014 году, заявил газете «Взгляд» военный эксперт Виктор Мураховский. Ранее прокурор Нидерландов прокурор Тейс Бергер заявил, что авиалайнер был сбит ракетой «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38, как было заявлено ранее.
«В Нидерландах нет специалистов по ЗРК и быть не может», — подчеркнул аналитик.
По словам Мураховского, ракеты 9М38М1 и 9М38 отличаются друг от друга боевой частью, особенностями системы наведения и формой аэродинамических поверхностей. Однако об этом, по его словам, знают исключительно отечественные специалисты.
Анализируя высказывание Бергера, эксперт пришел к выводу, что голландцы стараются доказать, что малайзийский «Боинг» был сбит ракетой, находившейся на вооружении российской армии.
«На мой взгляд, это глупость, потому что все эти ракеты — и 9М38, и 9М38М1 были утилизированы в войсках России задолго до конфликта в Донбассе», — отметил Мураховский.
Как сообщал «Рамблер», обвиняемыми по делу о крушении малайзийского Boeing, выполнявшего в 2014 году рейс MH17, проходят россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.
В результате авиакатастрофы погибли 298 человек. Изначально Киев обвинил ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики в выстреле по пассажирскому самолету. По версии следствия, для удара по Boeing был использован зенитно-ракетный комплекс «Бук», стоявший на вооружении 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Российские военнослужащие утверждают, что выстрел был сделан с территории подконтрольной украинской армии.
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Происшествия , Видео , Сергей Дубинский , Леонид Харченко , Олег Пулатов , Виктор Мураховский , Игорь Гиркин , Boeing , Деловая газета "Взгляд" , Нидерланды
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