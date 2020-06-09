Нидерландские специалисты не имеют достаточной квалификации, чтобы судить о том, какой именно модификацией российской ракеты был сбит пасcажирский Boeing , потерпевший крушение в небе над Донбассом в 2014 году, заявил газете «Взгляд» военный эксперт Виктор Мураховский . Ранее прокурор Нидерландов прокурор Тейс Бергер заявил, что авиалайнер был сбит ракетой «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38, как было заявлено ранее.

«В Нидерландах нет специалистов по ЗРК и быть не может», — подчеркнул аналитик.

По словам Мураховского, ракеты 9М38М1 и 9М38 отличаются друг от друга боевой частью, особенностями системы наведения и формой аэродинамических поверхностей. Однако об этом, по его словам, знают исключительно отечественные специалисты.

Анализируя высказывание Бергера, эксперт пришел к выводу, что голландцы стараются доказать, что малайзийский «Боинг» был сбит ракетой, находившейся на вооружении российской армии.

«На мой взгляд, это глупость, потому что все эти ракеты — и 9М38, и 9М38М1 были утилизированы в войсках России задолго до конфликта в Донбассе», — отметил Мураховский.

В результате авиакатастрофы погибли 298 человек. Изначально Киев обвинил ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики в выстреле по пассажирскому самолету. По версии следствия, для удара по Boeing был использован зенитно-ракетный комплекс «Бук», стоявший на вооружении 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Российские военнослужащие утверждают, что выстрел был сделан с территории подконтрольной украинской армии.