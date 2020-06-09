Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кремле прокомментировали «пьяное» ДТП с Ефремовым 

Павел Тиунов и ещё 7 50 минут назад
ДТП, которое в нетрезвом состоянии спровоцировал актер Михаил Ефремов, — «чудовищный случай», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В аварии погиб человек, отметил помощник главы государства, поэтому неважно, кто именно устроил ДТП, сообщает «Московский комсомолец».
Как сообщал «Рамблер», инцидент с участием заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова произошел вечером 8 июня. Актер, двигаясь на своем внедорожнике Jeep Grand Cherokee в нетрезвом состоянии по Смоленской площади в Москве, выехал на встречную полосу и лоб в лоб врезался с Lada. Водитель отечественного фургона получил тяжелые травмы, был госпитализирован, а утром 9 июня скончался.
На очередной встрече с журналистами Дмитрия Пескова попросили прокомментировать предложение Виталия Милонова лишить Ефремова заслуг, званий, орденов и медалей.
Пресс-секретарь национального лидера отметил, что в Кремле на эту тему никто не задумывался. Он назвал произошедшее "трагическим, чудовищным случаем".
«Пьяный водитель — и не важно кто он — устроил аварию, в которой погиб человек. Вот о чем идет речь», — заявил он.
Видео дня. Чем вышка 5G напугала жителей Челябинска
Комментарии 1
Политика , Видео , Михаил Ефремов , Дмитрий Песков , Виталий Милонов , Московский комсомолец
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский объяснил нежелание оскорблять Путина
Зеленский объяснил нежелание оскорблять Путина
РФ парировала призывы США о Ближнем Востоке
РФ парировала призывы США о Ближнем Востоке
В «Москва-Сити» построят небоскрёбы с красными полосами
В «Москва-Сити» построят небоскрёбы с красными полосами
Полицейские посидели в кафе несмотря на карантин
Полицейские посидели в кафе несмотря на карантин
Сегодня в России день социального работника
Сегодня в России день социального работника
Видео
Опубликовано видео приезда полиции к Михаилу Ефремову
00:14
Опубликовано видео приезда полиции к Михаилу Ефремову
Происшествия
Опубликовано видео конфликта полицейского и паралимпийки Савченко
00:44
Опубликовано видео конфликта полицейского и паралимпийки Савченко
Происшествия
Заявления актера Стебунова о ДТП с Ефремовым попали на видео
00:28
Заявления актера Стебунова о ДТП с Ефремовым попали на видео
Происшествия
Спасение застрявшего в окне 6 этажа кота попало на видео
00:26
Спасение застрявшего в окне 6 этажа кота попало на видео
Общество
Опубликовано видео момента ДТП с Михаилом Ефремовым
00:11
Опубликовано видео момента ДТП с Михаилом Ефремовым
Происшествия
Появилось видео старта акции «Неделя донорства»
00:31
Появилось видео старта акции «Неделя донорства»
Общество
Появилось видео начала суда над пилотом SSJ-100
01:32
Появилось видео начала суда над пилотом SSJ-100
Происшествия
Ефремов упал в обморок
00:09
Ефремов упал в обморок
Происшествия
Опубликовано видео работы расчёта ЗРК «Стрела-10»
00:44
Опубликовано видео работы расчёта ЗРК «Стрела-10»
Армия
Подрыв грунта инженерами ЗВО попал на видео
01:16
Подрыв грунта инженерами ЗВО попал на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение