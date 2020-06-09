ДТП, которое в нетрезвом состоянии спровоцировал актер Михаил Ефремов, — «чудовищный случай», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В аварии погиб человек, отметил помощник главы государства, поэтому неважно, кто именно устроил ДТП, сообщает «Московский комсомолец».

Как сообщал «Рамблер», инцидент с участием заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова произошел вечером 8 июня. Актер, двигаясь на своем внедорожнике Jeep Grand Cherokee в нетрезвом состоянии по Смоленской площади в Москве, выехал на встречную полосу и лоб в лоб врезался с Lada. Водитель отечественного фургона получил тяжелые травмы, был госпитализирован, а утром 9 июня скончался.

На очередной встрече с журналистами Дмитрия Пескова попросили прокомментировать предложение Виталия Милонова лишить Ефремова заслуг, званий, орденов и медалей.

Пресс-секретарь национального лидера отметил, что в Кремле на эту тему никто не задумывался. Он назвал произошедшее "трагическим, чудовищным случаем".