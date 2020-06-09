Российский бронеавтомобиль подорвали в Сирии 

Трое российских военнослужащих ранены в Сирии в результате взрыва, прогремевшего на пути российской автоколонны. Об этом, как передает «Лента.ру», сообщило курдское агентство ANHA News.
Взрыв российского бронеавтомобиля произошел в районе населенного пункта Кобани. Пострадавшие доставлены в местный госпиталь. Место происшествия оцеплено.
5 марта, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Москве среди прочего договорились о прекращении боевых действий в Идлибе. Также они договорились о совместном российско-турецком патрулировании участка трассы М4 с целью недопущения возобновления боевых действий и обеспечения безопасности передвижения мирных жителей.