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Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы 

Артём Кульша 19 минут назад
Дело в отношении актера Михаила Ефремова было переквалифицировано на более тяжкую часть той же статьи Уголовного кодекса (УК) России. Об этом в пресс-службе управления Министерства внутренних дел (МВД) России по Москве сообщили ТАСС.
Вчера, как сообщал «Рамблер», Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в центре Москвы и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada).
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Водитель «Лады» был в тяжелом состоянии госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с различными травмами.
Ефремов не получил серьезных травм и был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения».
Некоторое время спустя пострадавший водитель скончался. По этой причине следствие переквалифицировало дело в отношении Ефремова на более тяжкую часть той же статьи УК — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения».
«Наказывается лишением свободы на срок от пяти до 12 лет», — сказано в тексте 264-й статьи.
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Происшествия , Видео , Михаил Ефремов , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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