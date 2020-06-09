Вчера, как сообщал «Рамблер», Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в центре Москвы и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada).

Водитель «Лады» был в тяжелом состоянии госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с различными травмами.

Ефремов не получил серьезных травм и был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Некоторое время спустя пострадавший водитель скончался. По этой причине следствие переквалифицировало дело в отношении Ефремова на более тяжкую часть той же статьи УК — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения».