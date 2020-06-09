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Путин прервал встречу из-за важного звонка

По данным агентства, Путин прервал встречу после 20 минут общения с Голубевым по видеосвязи.

«У меня несколько слов будет еще, я прошу вас далеко не уходить с рабочего места. У меня небольшой международный телефонный разговор», — сказал Путин.

С кем именно беседовал президент по телефону, не уточняется.