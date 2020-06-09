Путин прервал встречу из-за важного звонка
Президент России Владимир Путин остановил встречу с губернатором Ростовской области Василием Голубевым из-за международного телефонного звонка. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, Путин прервал встречу после 20 минут общения с Голубевым по видеосвязи.
«У меня несколько слов будет еще, я прошу вас далеко не уходить с рабочего места. У меня небольшой международный телефонный разговор», — сказал Путин.
С кем именно беседовал президент по телефону, не уточняется.
Как писал «Рамблер», ранее Путин поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Они обсудили прогресс в борьбе с пандемией, обменялись поздравлениями с 75-летием Победы, также Трамп заявил, что Штаты интересует контроль над вооружениями, который включает не только Россию, но и Китай.