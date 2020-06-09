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Еще один соперник Лукашенко собрал подписи для выдвижения в президенты 

Lenta.ru 16 минут назад
У Лукашенко появился соперник
Фото: РИА Новости
Бывший руководитель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, планирующий предложить свою кандидатуру на пост президента Белоруссии, набрал необходимое для этого количество подписей. Об этом сообщается в Telegram-канале оппозиционного журналиста Сергея Путило NextaLive.
По данным инициативной группы кандидата, за него отдали подписи 230 001 человек, тогда как для регистрации в качестве кандидата необходимо 100 тысяч подписей. Представители Бабарико подчеркнули, что последнюю подпись за него отдал человек, чья мать скончалась от COVID-2019 года. После этого политик лично встретился с мужчиной, чтобы выразить соболезнования.
Ранее стало известно, что еще одному сопернику действующего президента Александра Лукашенко, бывшему руководителю Парка высоких технологий Валерию Цепкало также удалось собрать более 100 тысяч подписей.
9 июня также сообщалось, что Лукашенко провел совещание с органами государственной безопасности и поручил им не допустить нарушений законодательства на выборах. По мнению главы государства, его политические действуют по сценарию, установленному их «хозяевами с деньгами». Следующим шагом оппозиции будет создание «групп боевиков» и попытки «организовать побоище на площади», предупредил он.
Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Официально подготовка к ним началась 8 мая. В данный момент 15 претендентов на пост главы государства, в том числе сам Лукашенко, занимаются сбором подписей, чтобы получить право регистрации в качестве кандидата.
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В мире , Александр Лукашенко
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