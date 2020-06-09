«Рамблер» писал, что ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что россияне смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, работы, учебы и лечения. При этом в СМИ появилась информация о том, что Росавиация намерена предложить возобновить с 15 июля авиасообщение с 15 странами.

Министр туризма и культуры Турции Мехмет Эрсой заявил, что пока ведутся переговоры с Россией по поводу авиасообщения, и выразил надежду, что оно будет восстановлено уже в июле.

Говоря об условиях въезда иностранных граждан в Турцию, министр подчеркнул, что от них не будут «требовать тестов, справок или иных документов, подтверждающих отсутствие COVID-19».

Однако туристов ждет бесконтактная термометрия. Для теста на коронавирус в медпункт в аэропорту пригласят тех, у кого будет температура выше 38˚. Результат тестирования будет готов уже через час, пояснил Мехмет Эрсой.