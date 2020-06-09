Турция не будет требовать от туристов справку об отсутствии у них коронавируса. Об этом со ссылкой на министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсойя сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) .
«Рамблер» писал, что ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что россияне смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, работы, учебы и лечения. При этом в СМИ появилась информация о том, что Росавиация намерена предложить возобновить с 15 июля авиасообщение с 15 странами.
Министр туризма и культуры Турции Мехмет Эрсой заявил, что пока ведутся переговоры с Россией по поводу авиасообщения, и выразил надежду, что оно будет восстановлено уже в июле.
Говоря об условиях въезда иностранных граждан в Турцию, министр подчеркнул, что от них не будут «требовать тестов, справок или иных документов, подтверждающих отсутствие COVID-19».
Однако туристов ждет бесконтактная термометрия. Для теста на коронавирус в медпункт в аэропорту пригласят тех, у кого будет температура выше 38˚. Результат тестирования будет готов уже через час, пояснил Мехмет Эрсой.
«Если в нашей стране кто-то заболеет, мы предоставим нужные медицинские услуги. В этом отношении никто не должен беспокоиться», — заявил он, не уточнив при этом, платно или бесплатно будет предоставлено лечение.