Распространение коронавирусной инфекции по планете могло начаться уже в августе 2019 года, заявили сотрудники Гарвардской медицинской школы в США . Слова экспертов цитирует американский телеканал CNN.

Исследователи считают, что обнаружили косвенные доказательства вспышки заболеваний в китайском Ухане гораздо раньше, чем о ней было заявлено официально. В качестве аргумента ученые приводят спутниковые снимки, на которых запечатлено резкое увеличение количества машин на парковках у местных больниц в период с августа по декабрь 2019 года.

Аналитики также обращают внимание на аномальное увеличение в это время поисковых запросов в китайском поисковике Baidu с тегами «кашель» и «диарея».

Ранее, как сообщал «Рамблер», японский эксперт по международным отношениям Нагоси Кэнро допустил, что Китай мог заключить «секретное соглашение» с Россией, в связи с чем последняя не обвиняет КНР в распространении коронавирусной инфекции.