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Названа неожиданная дата начала эпидемии коронавируса 

Павел Тиунов и ещё 20 20 минут назад
Распространение коронавирусной инфекции по планете могло начаться уже в августе 2019 года, заявили сотрудники Гарвардской медицинской школы в США. Слова экспертов цитирует американский телеканал CNN.
Исследователи считают, что обнаружили косвенные доказательства вспышки заболеваний в китайском Ухане гораздо раньше, чем о ней было заявлено официально. В качестве аргумента ученые приводят спутниковые снимки, на которых запечатлено резкое увеличение количества машин на парковках у местных больниц в период с августа по декабрь 2019 года.
Аналитики также обращают внимание на аномальное увеличение в это время поисковых запросов в китайском поисковике Baidu с тегами «кашель» и «диарея».
Ранее, как сообщал «Рамблер», японский эксперт по международным отношениям Нагоси Кэнро допустил, что Китай мог заключить «секретное соглашение» с Россией, в связи с чем последняя не обвиняет КНР в распространении коронавирусной инфекции.
По его словам, об ответственности китайцев перед мировым сообществом говорят представители США, Великобритании, Германии, Италии, Египта и Индии, но не РФ. Он также добавил, что с начала пандемии китайский лидер Си Цзиньпин в три раза чаще разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным, чем с главами других государств. Кэнро предположил, что таким образом Китай стремится заручиться поддержкой России в противостоянии с США, а РФ намерены наладить продажу своих энергоносителей в КНР.
Комментарии 15
В мире , Азия , Видео , Другое , Си Цзиньпин , Владимир Путин , Baidu , CNN , США
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