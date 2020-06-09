Россиянам назвали дату открытия Крыма

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Названа дата отмены карантина для приезжих в Крыму 

Алиса Селезнёва 20 минут назад
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Фото: ТАСС
Глава Крыма Сергей Аксенов отменил с 15 июня режим самоизоляции на полуострове, а также обязательную обсервацию для приезжающих. Об этом говорится в сообщении на сайте главы республики.
«Рамблер» писал, что ранее власти Крыма приняли решение о том, что с 24 мая пребывание в обсерваторах полуострова стало платным для тех, кто прибыл из других регионов.
По словам главы Крыма, после снятия ограничений останется обязательное измерение температуры у всех, кто приезжает в республику.
«Осмотр на выявление внешних признаков ОРВИ будут осуществляться и далее в полном объеме в аэропорту, на железнодорожном вокзале, на Крымском мосту», — пояснил он.
При этом Аксенов подчеркнул, что обсервация будет сохранена для граждан, въезжающих в Крым из-за рубежа, в том числе с территории Украины.
«Количество койкомест в обсерваторах мы не уменьшаем и все те меры поддержки, о которых говорил президент, в том числе выплаты врачам, в полном объеме остаются», — пояснил глава региона, призвав крымчан помнить, что «болезнь еще остается».
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Общество , Сергей Аксенов , Республика Крым
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