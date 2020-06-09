Россиянам назвали дату открытия Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов отменил с 15 июня режим самоизоляции на полуострове, а также обязательную обсервацию для приезжающих. Об этом говорится в сообщении на сайте главы республики.

«Рамблер» писал, что ранее власти Крыма приняли решение о том, что с 24 мая пребывание в обсерваторах полуострова стало платным для тех, кто прибыл из других регионов.

По словам главы Крыма, после снятия ограничений останется обязательное измерение температуры у всех, кто приезжает в республику.

«Осмотр на выявление внешних признаков ОРВИ будут осуществляться и далее в полном объеме в аэропорту, на железнодорожном вокзале, на Крымском мосту», — пояснил он.

При этом Аксенов подчеркнул, что обсервация будет сохранена для граждан, въезжающих в Крым из-за рубежа, в том числе с территории Украины.