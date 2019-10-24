Песков ответил на вопрос о преемнике Путина
Дмитрий Киселев заявил первокурсникам факультета журналистики МГУ, будто Путин сам говорил, что думает о преемнике с утра до вечера.
Украинский хор записал видеообращение к россиянам
Артисты украинского хора имени Веревки записали видеообращение, в котором выступили за «мир и любовь» и призвали бороться с кризисом в Донбассе путем переговоров.
Дело MH17: следствие утаивает детали
Немецкий частный детектив Йозеф Реш отозвал предложение о передаче материалов своего расследования катастрофы MH17 властям.
Раскрыта цель России в Сирии
Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова президента США Дональда Трампа о нахождении в Сирии небольшого числа американских военных, Песков подчеркнул, что только российские подразделения находятся на территории САР легитимно.
Уволенную за голые фото тренера вызвали на допрос
Екатерину Конопенко, уволенную за распространённые в сети обнаженные фото 20-летней давности, вызывают на допрос.
Россия направила Армении ноту протеста
Россия направит Армении ноту протеста из-за без веских оснований срыва тендера на поставку военной техники.
Смертельный номер: медведь напал на дрессировщика
vk.com/4helpmum
В карельском городе Олонец в передвижном цирке медведь во время выступления напал на дрессировщика и попытался его загрызть.
Почему программу Малахова сняли с эфира
кадр из программы
Выход программы «Прямой эфир» про гибель золотодобытчиков в Красноярском крае был запланирован только на Дальний Восток и Сибирь.
Новую масштабную приватизацию готовят в России
Минэкономразвития уже работает над более амбициозным планом приватизации. Об этом журналистам заявил министр финансов России Антон Силуанов,
Пенсии в России предложили платить по-новому
Центробанк внедрит в Систему быстрых платежей (СБП) переводы пенсий и различных пособий, поступающих из бюджета в адрес физических лиц.
Что удерживает США от нападения на Россию
Вашингтон по-прежнему опасается Россию, несмотря на распад Советского Союза и многократное уменьшение оборонного бюджета.