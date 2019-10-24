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Кремль высказался о преемнике Путина 

Рамблер + ещё 7 42 минуты назад
Владимир Путин не думает о преемнике с утра до вечера, а напряженно работает. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Вчера, как сообщал «Рамблер», Дмитрий Киселев заявил первокурсникам факультета журналистики МГУ, будто Путин сам говорил, что думает о преемнике с утра до вечера; что уйти, не оставив преемника, было бы со стороны Путина безответственно; что поддержка преемника главой государства — общемировая традиция; что, наконец, Путин и сам однажды был преемником.
«Сейчас об этом (преемнике. — Прим. ред.) никто не думает», — прокомментировал высказывание журналиста Дмитрий Песков.
Он объяснил это тем, что до выборов президента еще далеко, и сообщил, что в настоящее время все в Кремле напряженно работают.
Летом в интервью Financial Times Владимир Путин заявил, что думает о преемнике с 2000 года, но это неважно, потому что решение будет принято народом России. Тогда же он упомянул, что не был готов возглавить страну, когда ему это предложил Борис Ельцин.
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Политика , Видео , Дмитрий Медведев , Дмитрий Песков , Дмитрий Киселев , Борис Ельцин , Владимир Путин , МГУ , Financial Times
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