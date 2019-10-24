Кремль высказался о преемнике Путина

Вчера, как сообщал «Рамблер», Дмитрий Киселев заявил первокурсникам факультета журналистики МГУ , будто Путин сам говорил, что думает о преемнике с утра до вечера; что уйти, не оставив преемника, было бы со стороны Путина безответственно; что поддержка преемника главой государства — общемировая традиция; что, наконец, Путин и сам однажды был преемником.

«Сейчас об этом (преемнике. — Прим. ред.) никто не думает», — прокомментировал высказывание журналиста Дмитрий Песков.

Он объяснил это тем, что до выборов президента еще далеко, и сообщил, что в настоящее время все в Кремле напряженно работают.