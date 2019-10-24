Украинскому хору припомнили видеообращение к россиянам

Артисты украинского хора имени Веревки записали видеообращение , в котором выступили за «мир и любовь» и призвали бороться с кризисом в Донбассе путем переговоров. Strana.ua отмечает , что видео было записано еще в 2014 году, но внимание СМИ оно привлекло только в 2019-м, после скандала с песней о сгоревшем доме экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой

На видео артисты рассказали, что многие из них родилась в городах Донбасса, у них есть родственники среди шахтеров и среди россиян.

«Почему должны наши страны воевать между собой, для меня это большая загадка», — сказал один из музыкантов.

«Грязные игры политиков как всегда пытаются рассорить мирных людей», — заявил другой.

«Мы были друзьями, мы хотим быть друзьями, мы будем друзьями! Давайте докажем всему миру, что они ошибаются, думая, что могут нас рассорить», — отметила артистка хора.

Руководитель хора выразил мнение, что только путем переговоров можно решать любые политические проблемы.