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Дело MH17: следствие утаивает детали 

Рамблер + ещё 13 8 минут назад
Немецкий частный детектив Йозеф Реш отозвал предложение о передаче материалов своего расследования катастрофы MH17 властям. Как сообщает РИА Новости, Реш счел, что международное следствие не заинтересовано в раскрытии этого дела.
По словам Реша, до 18 октября он ждал обращений от Объединенной следственной группы (JIT), расследующей крушение самолета, прокуратуры Нидерландов или следственного комитета Малайзии, но запросов к нему не поступило. По мнению детектива, доказательства по этому делу намеренно утаиваются.
Ранее детектив заявлял, что в его распоряжении оказались данные спецслужб о воздушном движении в день катастрофы, записи телефонных переговоров украинской армии, рукописные заметки и личные аудиозаписи летчиков-истребителей о происшествии.
В списке собранных сведений Реш также упомянул «имя информатора, которому было уплачено 15,5 миллиона в разной валюте наличными», «предположительно уничтоженные секретные документы высокопоставленных военных и политических деятелей» и другие документы, которые не описаны подробно «по соображениям безопасности».
Реш говорил, что готов передать все это следователям только в присутствии представителей международных СМИ. По его словам, в прокуратуре Нидерландов требования о публичности назвали «очень необычными» и заявили, что если материалы попадут к СМИ и другим лицам до изучения правоохранительными органами, это может навредить расследованию.
Реш говорил, что настаивает на публичной передаче данных из-за угроз и опасений за свою жизнь. Он утверждал, что в раскрытой JIT информации нет тех доказательств, которые есть у него.
Комментарии60
Происшествия , Видео , В мире , Катастрофы , Йозеф Реш , СКР , МВД , Малайзия , Нидерланды
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