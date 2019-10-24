Дело MH17: следствие утаивает детали

Немецкий частный детектив Йозеф Реш отозвал предложение о передаче материалов своего расследования катастрофы MH17 властям. Как сообщает РИА Новости, Реш счел, что международное следствие не заинтересовано в раскрытии этого дела.

По словам Реша, до 18 октября он ждал обращений от Объединенной следственной группы (JIT), расследующей крушение самолета, прокуратуры Нидерландов или следственного комитета Малайзии , но запросов к нему не поступило. По мнению детектива, доказательства по этому делу намеренно утаиваются.

Ранее детектив заявлял, что в его распоряжении оказались данные спецслужб о воздушном движении в день катастрофы, записи телефонных переговоров украинской армии, рукописные заметки и личные аудиозаписи летчиков-истребителей о происшествии.

В списке собранных сведений Реш также упомянул «имя информатора, которому было уплачено 15,5 миллиона в разной валюте наличными», «предположительно уничтоженные секретные документы высокопоставленных военных и политических деятелей» и другие документы, которые не описаны подробно «по соображениям безопасности».

Реш говорил, что готов передать все это следователям только в присутствии представителей международных СМИ. По его словам, в прокуратуре Нидерландов требования о публичности назвали «очень необычными» и заявили, что если материалы попадут к СМИ и другим лицам до изучения правоохранительными органами , это может навредить расследованию.

Реш говорил, что настаивает на публичной передаче данных из-за угроз и опасений за свою жизнь. Он утверждал, что в раскрытой JIT информации нет тех доказательств, которые есть у него.