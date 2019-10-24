Телеканал «Россия-1» объяснил снятия с эфира шоу Малахова

Выход программы «Прямой эфир» про гибель золотодобытчиков в Красноярском крае был запланирован только на Дальний Восток и Сибирь, и изначально не планировался к показу на Урале и в центральной части России . Об этом со ссылкой на пресс-службу телеканала «Россия-1» сообщает издание «Подъём».

Как писал «Рамблер», 19 октября в Красноярском крае прорвало дамбу, были снесены несколько общежитий золотодобытчиков. Погибли 15 человек, 44 — пострадали. Городской портал Красноярска «НГС. Красноярск» сообщил, что «Россия-1» отменила показ выпуска «Прямого эфира» про гибель рабочих при прорыве дамбы, его показали только на Дальнем Востоке и в Сибири.

«Программа была запланирована для выхода на Дальний Восток и Сибирь. Это нередкая практика для программы Андрея Малахова. Мы ничего не снимали с эфира», — заявил представитель пресс-службы телеканала «Россия-1».

Он также пояснил, что иногда готовятся несколько выпусков «Прямого эфира с Андреем Малаховым» для разных регионов и отметил, что именно для Сибири и Дальнего Востока — это «наболевшая тема».