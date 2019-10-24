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Телеканал «Россия-1» объяснил снятия с эфира шоу Малахова 

Рамблер 2 часа назад
Выход программы «Прямой эфир» про гибель золотодобытчиков в Красноярском крае был запланирован только на Дальний Восток и Сибирь, и изначально не планировался к показу на Урале и в центральной части России. Об этом со ссылкой на пресс-службу телеканала «Россия-1» сообщает издание «Подъём».
Как писал «Рамблер», 19 октября в Красноярском крае прорвало дамбу, были снесены несколько общежитий золотодобытчиков. Погибли 15 человек, 44 — пострадали. Городской портал Красноярска «НГС. Красноярск» сообщил, что «Россия-1» отменила показ выпуска «Прямого эфира» про гибель рабочих при прорыве дамбы, его показали только на Дальнем Востоке и в Сибири.
«Программа была запланирована для выхода на Дальний Восток и Сибирь. Это нередкая практика для программы Андрея Малахова. Мы ничего не снимали с эфира», — заявил представитель пресс-службы телеканала «Россия-1».
Он также пояснил, что иногда готовятся несколько выпусков «Прямого эфира с Андреем Малаховым» для разных регионов и отметил, что именно для Сибири и Дальнего Востока — это «наболевшая тема».
«Там про это смотрят больше всего», — подчеркнул сотрудник пресс-службы.
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Общество , Видео , Андрей Малахов , Новосибирский городской сайт , Красноярский Край
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