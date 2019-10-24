Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китайские СМИ объяснили, почему США боятся напасть на Россию 

РИА Новости + ещё 1 30 минут назад
США не рассматривают планов нападения на Россию благодаря наличию у нее стратегических ядерных сил, пишет китайское издание Sohu.
"В современном мире, если страна обладает стратегическими ядерными силами, то она считается гегемоном, и поэтому их еще называют "секретом обеспечения мира"", — пишет Sohu.
Вашингтон по-прежнему опасается Россию, несмотря на распад Советского Союза и многократное уменьшение оборонного бюджета, указывает автор материала. По его словам, российские стратегические ядерные силы все еще пребывают в полной боевой готовности, что "вынуждает американцев держать порох сухим".
В 1991 году Россия получила 70% стратегических ядерных сил бывшего СССР, поэтому всегда располагала наземными, морскими и воздушными средствами нанесения стратегических ударов, напоминает издание.
"Россия — единственная страна в мире, кроме США, обладающая такими возможностями", — говорится в материале.
Главенствующую роль в российской "ядерной триаде" занимают ракеты наземного базирования, находящиеся в постоянной боевой готовности со времен холодной войны, пишет автор.
Решение Вашингтона выйти из соглашения о ядерном разоружении, в том числе из важнейшего договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД. — прим. ред.), как утверждает Sohu, оказало сильное стратегическое давление на Россию. Однако своими учениями "Гром-2019" Москва ясно дала понять всему миру, что в ближайшие годы ее безопасность будет гарантирована стратегическими ядерными силами.
При этом какой-либо новой гонки вооружений, подобной той, что была между СССР и США, не случится, считает автор.
"Российская армия может улучшить свои сильные стороны, а именно стратегические ядерные силы, и обеспечить надежность ответного удара. Таким образом, в ближайшие десятилетия США не решатся даже бросить взгляд в сторону России", — заключает он.
В начале года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в его длительном нарушении, Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора, свое действие он прекратил 2 августа.
Учения "Гром-2019" проходили с 15 по 17 октября, в них были задействованы около 12 тысяч военнослужащих, а также 213 пусковых установок стратегического назначения, 105 летательных аппаратов, в том числе пять стратегических ракетоносцев, до 15 надводных кораблей, пять подводных лодок, 310 единиц боевой и специальной техники.
Как отмечал врио начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-майор Евгений Ильин, учения носят сугубо оборонительный характер и не направлены против других государств.
Последние новости
В Москве госпитализировали Елену Малышеву: что произошло В Москве госпитализировали Елену Малышеву: что произошло Женщины придумали, как отомстить "рассевшимся" в метро мужчинам Женщины придумали, как отомстить "рассевшимся" в метро мужчинам Ребенок до конца сжимал в руке куклу: страшная находка поискового отряда Ребенок до конца сжимал в руке куклу: страшная находка поискового отряда
Комментарии23
Армия , Видео , Войска , Оружие , Евгений Ильин , Владимир Путин , Министерство обороны , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Армения сорвала крупную поставку оружия из России
Армения сорвала крупную поставку оружия из России21
Уволенную за голые фото тренера вызвали на допрос
Уволенную за голые фото тренера вызвали на допрос36
Полицейские нашли наркотики у следователя и поплатились
Полицейские нашли наркотики у следователя и поплатились26
Дядя убитого под Ростовом фермера рассказал о стрельбе
Дядя убитого под Ростовом фермера рассказал о стрельбе4
Майли Сайрус показала грудь в знак протеста в Instagram
Майли Сайрус показала грудь в знак протеста в Instagram1
Видео
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
00:25
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
Армия Войска
Соловьев высказался о преемнике Путина
13:32
Соловьев высказался о преемнике Путина
Политика Общество
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
01:11
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
Происшествия
Россия выдвинула США новые обвинения
00:43
Россия выдвинула США новые обвинения
В мире Политика
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
01:19
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
В мире США
В подмосковном СИЗО убит бизнесмен
02:43
В подмосковном СИЗО убит бизнесмен
Криминал Происшествия
Восторг жителей ЮАР от приземления Ту-160 попал на видео
00:24
Восторг жителей ЮАР от приземления Ту-160 попал на видео
Армия Войска
Пока вы не уснули: Россия позарилась на украинские земли
00:58
Пока вы не уснули: Россия позарилась на украинские земли
В мире
Трамп объявил о своем решении по Турции
06:07
Трамп объявил о своем решении по Турции
В мире Ближний Восток
Пока вы спали: Путин выиграл «войну» дистанционно
01:43
Пока вы спали: Путин выиграл «войну» дистанционно
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение