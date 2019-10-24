Китайские СМИ объяснили, почему США боятся напасть на Россию

США не рассматривают планов нападения на Россию благодаря наличию у нее стратегических ядерных сил, пишет китайское издание Sohu.

"В современном мире, если страна обладает стратегическими ядерными силами, то она считается гегемоном, и поэтому их еще называют "секретом обеспечения мира"", — пишет Sohu.

Вашингтон по-прежнему опасается Россию, несмотря на распад Советского Союза и многократное уменьшение оборонного бюджета, указывает автор материала. По его словам, российские стратегические ядерные силы все еще пребывают в полной боевой готовности, что "вынуждает американцев держать порох сухим".

В 1991 году Россия получила 70% стратегических ядерных сил бывшего СССР, поэтому всегда располагала наземными, морскими и воздушными средствами нанесения стратегических ударов, напоминает издание.

"Россия — единственная страна в мире, кроме США, обладающая такими возможностями", — говорится в материале.

Главенствующую роль в российской "ядерной триаде" занимают ракеты наземного базирования, находящиеся в постоянной боевой готовности со времен холодной войны, пишет автор.

Решение Вашингтона выйти из соглашения о ядерном разоружении, в том числе из важнейшего договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД. — прим. ред.), как утверждает Sohu, оказало сильное стратегическое давление на Россию. Однако своими учениями "Гром-2019" Москва ясно дала понять всему миру, что в ближайшие годы ее безопасность будет гарантирована стратегическими ядерными силами.

При этом какой-либо новой гонки вооружений, подобной той, что была между СССР и США, не случится, считает автор.

"Российская армия может улучшить свои сильные стороны, а именно стратегические ядерные силы, и обеспечить надежность ответного удара. Таким образом, в ближайшие десятилетия США не решатся даже бросить взгляд в сторону России", — заключает он.

В начале года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в его длительном нарушении, Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора, свое действие он прекратил 2 августа.

Учения "Гром-2019" проходили с 15 по 17 октября, в них были задействованы около 12 тысяч военнослужащих, а также 213 пусковых установок стратегического назначения, 105 летательных аппаратов, в том числе пять стратегических ракетоносцев, до 15 надводных кораблей, пять подводных лодок, 310 единиц боевой и специальной техники.