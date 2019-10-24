Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия направит ноту Армении 

Рамблер 5 минут назад
Россия направит Армении ноту протеста из-за без веских оснований срыва тендера на поставку военной техники. Об этом РИА Новости сообщил осведомленный собеседник.
Тендер на сумму в несколько миллионов долларов был объявлен Министерством обороны Армении весной. Российская компания Orsis единственная удовлетворила квалификационные требования. Между тем некоторое время спустя тендер был без объяснения причин закрыт.
В этой связи Orsis сначала обратилась в апелляционную комиссию, а затем — в суд. По данным РИА Новости, вскоре еще и Министерство иностранных дел России направит Армении, а именно министру обороны Давиду Тонояну, ноту протеста за подписью заместителя министра промышленности и торговли Олега Рязанцева.
В ней тот пишет, что заявка Orsis на участие в тендере была отклонена без веских оснований, а в список недобросовестных поставщиков компания была включена немотивированно. По этой причине Рязанцев просит Тонояна урегулировать ситуацию своими указаниями.
«Это сообщение не соответствует действительности», — заявил, в свою очередь, источник ТАСС, близкий к ситуации.
Комментарии77
Политика , Видео , Олег Рязанцев , МИД , ИТАР-ТАСС , Армения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
ЧП под Красноярском: опознаны все тела6
ЧП в метро: на серой ветке нет движения
ЧП в метро: на серой ветке нет движения
Что удерживает США от нападения на Россию
Что удерживает США от нападения на Россию1058
Школьница изнасиловала двух семиклассниц
Школьница изнасиловала двух семиклассниц9
Песков ответил на вопрос о преемнике Путина
Песков ответил на вопрос о преемнике Путина97
Видео
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
00:39
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
Общество
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
05:37
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
Криминал Происшествия
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
00:25
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
Армия Войска
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
01:03
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
Происшествия
Соловьев высказался о преемнике Путина
13:32
Соловьев высказался о преемнике Путина
Политика Общество
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
01:11
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
Происшествия
Россия выдвинула США новые обвинения
00:43
Россия выдвинула США новые обвинения
В мире Политика
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
01:19
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
В мире США
В подмосковном СИЗО убит бизнесмен
02:43
В подмосковном СИЗО убит бизнесмен
Криминал Происшествия
Восторг жителей ЮАР от приземления Ту-160 попал на видео
00:24
Восторг жителей ЮАР от приземления Ту-160 попал на видео
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение