Россия направит ноту Армении

Россия направит Армении ноту протеста из-за без веских оснований срыва тендера на поставку военной техники. Об этом РИА Новости сообщил осведомленный собеседник.

Тендер на сумму в несколько миллионов долларов был объявлен Министерством обороны Армении весной. Российская компания Orsis единственная удовлетворила квалификационные требования. Между тем некоторое время спустя тендер был без объяснения причин закрыт.

В этой связи Orsis сначала обратилась в апелляционную комиссию, а затем — в суд. По данным РИА Новости, вскоре еще и Министерство иностранных дел России направит Армении, а именно министру обороны Давиду Тонояну, ноту протеста за подписью заместителя министра промышленности и торговли Олега Рязанцева

В ней тот пишет, что заявка Orsis на участие в тендере была отклонена без веских оснований, а в список недобросовестных поставщиков компания была включена немотивированно. По этой причине Рязанцев просит Тонояна урегулировать ситуацию своими указаниями.

«Это сообщение не соответствует действительности», — заявил, в свою очередь, источник ТАСС, близкий к ситуации.