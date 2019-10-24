Уволенную за голые фото тренера заподозрили в изготовлении порнографии

Екатерину Конопенко, уволенную за распространённые в сети обнаженные фото 20-летней давности, вызывают на допрос по делу об изготовлении и распространении порнографии. Женщина сообщила о полученной повестке на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Как ранее сообщал «Рамблер», тренера по кикбоксингу Екатерину Конопенко уволили из муниципального центра в Магнитогорске по требованию прокуратуры . Увольнение объяснили «аморальным поступком»: в интернете появилась снимки с эротической фотосессии, в которой женщина приняла участие 20 лет назад. При этом, по мнению Конопенко, основной причиной увольнения стали не снимки, а личная неприязнь бывшей начальницы.

23 октября женщина на своей странице «ВКонтакте» сообщила, что к ней домой пришёл сотрудник полиции, который вручил ей две повестки «как свидетелю», проходящему по делу об изготовлении и распространении порнографии. Пост Конопенко озаглавила фразой «Аппарат репрессий не останавливается».

«Настойчиво задавал мне вопросы, но я сказала, что все пояснения будут в присутствии адвоката», — написала Конопенко (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Она также подчеркнула, что в настоящее время ее адвокат находится в больнице, поэтому она была вынуждена отправить в отдел полиции «соответствующее заявление». Обязательное присутствие юриста на допросе Конопенко объясняет тем, что «статус свидетеля может быть легко изменён, на основании показаний и пояснений, на статус подозреваемого».