Раскрыта цель России в Сирии

Кремль назвал конечную цель России в Сирии

Конечная цель России в Сирии — вывод всех иностранных войск с территории страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова президента США Дональда Трампа о нахождении в Сирии небольшого числа американских военных, Песков подчеркнул, что только российские подразделения находятся на территории САР легитимно по просьбе руководства республики.

«И конечной целью является, естественно, полный вывод любых иностранных вооруженных сил, иностранных военных с территории Сирийской Арабской Республики», — добавил Песков.

По его словам, эту позицию разделяют и Москва, и Дамаск, и именно она является конечной целью после политического урегулирования.