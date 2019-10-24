Смертельный номер: медведь напал на дрессировщика

Цирк-шапито продолжает гастроли после жестокого нападения медведя

В карельском городе Олонец в передвижном цирке медведь во время выступления напал на дрессировщика и попытался его загрызть. При этом зрители не были защищены никакими ограждениями. По их словам, в первые секунды нападения они подумали, что это часть сценария. Цирк-шапито уже уехал из Олонца и отправился в другие города.

Видео инцидента опубликовано пользователями соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, как взрослый медведь выполняет команды дрессировщика: идет к нему с садовой телегой. Мужчина дает животному еду, но в какой-то момент медведь нападет на него, валит на землю и пытается грызть шею.

Позднее в соцсетях зрители выразили возмущение по поводу того, что зал не был огорожен от арены специальной решеткой.

«В полнейшем шоке, что при габаритах медведя (думала, будут милые плюшевые медвежата) не сделать ограду для безопасности зрителей», — написала в комментариях одна из жительниц Олонца, которая присутствовала на представлении.

Она добавила, что отогнать хищника от дрессировщика получилось только после применения электрошокера.

При этом сами зрители не сразу поняли, что произошло. По словам очевидцев, в первые несколько секунд все подумали, что нападение задумано по сценарию и является шуткой.

«Они довольно быстро его убрали — с помощью еды и шокера. Но медведь успел пройтись в бешеном состоянии по арене, чем жутко напугал народ», — рассказала еще одна зрительница, которая пришла на представление с ребенком.

Медведь был в наморднике, но, как рассказали очевидцы, дрессировщик все же пострадал: «лапами и телом потрепал изрядно». Тем временем, как сообщила изданию «Подъем» администратор «Цирка Шапито Аншлаг» Людмила Мисник, после ЧП в Карелии номер уберут из программы.

«Номер с медведем убирается из программы. С дрессировщиком все в порядке. С медведем тоже все в порядке.

Когда людям объясняешь, что нужно выключать вспышки, то люди это упорно игнорируют, тем самым подвергают себя и других опасности, не осознавая, что перед ними не домашнее животное, и нужно соблюдать правила поведения в цирке.

Остальная программа не несет никакой опасности для посетителей цирка, там собаки, еноты, питоны, обезьянки, попугаи, а также воздушные гимнасты, фокусы, иллюзия, железный человек и клоунада», — пояснила Мисник.

Цирк-шапито «Аншлаг» уже покинул Олонец, чтобы продолжить гастроли. В социальных сетях жителей города Питкяранта, где 26 октября запланировано следующее выступление цирка, предупреждают об опасности, поскольку зрители в цирке не защищены от хищных зверей ограждениями.

«Мы уже попросили администрацию города Питкяранта обратить пристальное внимание на безопасность данного мероприятия», — написали в группе «Нетипичная Питкяранта».

В сентябре СМИ сообщили, что в Липецке в передвижном цирке-шапито на посетительницу напал лев. Как рассказала женщина, она проходила мимо клетки с хищником, и животное зацепило ее лапой. С травмами различной степени тяжести пострадавшая женщина была госпитализирована. В городской полиции информацию подтвердили, отметив, что к ним поступило соответствующее заявление.

Осенью прошлого года инцидент с нападением хищника на посетителя произошел в московском Цирке на Цветном бульваре. Группа детей и взрослые ждали экскурсовода в фойе, чтобы он провел их за кулисы цирка. В это время мимо них проходили два дрессировщика, один из которых вел тигра, а другой леопарда. Оба животных были без намордников.

Внезапно леопард сорвался с поводка и набросился на четырехлетнюю девочку. Дрессировщик попытался оттянуть хищника, однако не сразу смог это сделать. В итоге животное изорвало свитер на ребенке. Обездвижить леопарда мужчина смог, лишь навалившись на него всем телом.

В пресс-службе цирка Никулина рассказали, что дрессировщик и его ассистент получили строгий выговор после инцидента. Там пояснили, что леопард не выступает на арене, а «работает» в фотозоне в фойе цирка. Представитель цирка отметил, что когти у хищника подстрижены.

«Кошка махнула лапой на ребенка, задела кофту. Девочке предложили пройти в наш медпункт, чтобы ее осмотрели профессионалы. Но ничего серьезного не было, ребенок не пострадал. Единственное, что пострадало — свитер», — заверил руководитель пресс-центра Цирка на Цветном бульваре.

По его словам, после инцидента все, в том числе и девочка, отправились на запланированную экскурсию по закулисной части цирка, а после посетили представление. Он также заверил, что девочке не нужно делать противостолбнячные уколы, поскольку леопарду своевременно сделали все необходимые прививки.

Зоопсихолог Екатерина Бухарова пояснила, что при всех принятых в цирках мерах говорить о предсказуемости поведения хищного животного нельзя. Процесс одомашнивания медведя, леопарда или льва «очень сложен и долог».