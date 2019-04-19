Пока вы не уснули: Порошенко приготовили к худшему 

Зеленскому посоветовали пойти на сделку с Россией
Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук полагает, что кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому следует пойти на сделку с Россией, чтобы вернуть Донбасс под суверенитет Киева.
Теперь официально: Названа возможная причина пожара в Нотр-Даме
Короткое замыкание привело к пожару в соборе Нотр-Дам, считают в парижской полиции.
Названа причина внезапной кончины Цывиной
Актриса Ирина Цывина умерла из-за заболевания миокарда, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на ее близкую подругу Юлию Лешковцеву.
Раскрыты темы переговоров Путина и Ким Чен Ына
Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков назвал темы переговоров президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.
«Мне нехорошо»: Норкин — откровенно о диагнозе
По его словам, ухудшение здоровья было связано с эмоциональным срывом и усталостью, которые наложились на хронические заболевания.
«Я уже навластвовался». Лукашенко сделал заявление
К разработке изменений в конституцию буден привлечен широкий круг экспертов, сообщил президент.
"Был приземлен": подробности ЧП с самолетом под Псковом
Легкомоторный самолет, который при помощи истребителей посадили в Псковской области, является российским.
«Никуда не убежит»: Порошенко приготовили к худшему
После смены власти на Украине против Порошенко будут открыты антикоррупционные расследования, считает директор украинского «Агентства социальных коммуникаций» Сергей Белашко.
США проигнорировали декларацию России о ядерной войне
Россия предлагала США заключить соглашение о недопущении ядерной войны, однако не получила ответа на свою инициативу.