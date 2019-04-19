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Пока вы не уснули: Порошенко приготовили к худшему 

Рамблер 1 час назад

Зеленскому посоветовали пойти на сделку с Россией

Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук полагает, что кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому следует пойти на сделку с Россией, чтобы вернуть Донбасс под суверенитет Киева.

Теперь официально: Названа возможная причина пожара в Нотр-Даме

Короткое замыкание привело к пожару в соборе Нотр-Дам, считают в парижской полиции.

Названа причина внезапной кончины Цывиной

Актриса Ирина Цывина умерла из-за заболевания миокарда, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на ее близкую подругу Юлию Лешковцеву.

Раскрыты темы переговоров Путина и Ким Чен Ына

Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков назвал темы переговоров президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

«Мне нехорошо»: Норкин — откровенно о диагнозе

По его словам, ухудшение здоровья было связано с эмоциональным срывом и усталостью, которые наложились на хронические заболевания.

«Я уже навластвовался». Лукашенко сделал заявление

К разработке изменений в конституцию буден привлечен широкий круг экспертов, сообщил президент.

"Был приземлен": подробности ЧП с самолетом под Псковом

Легкомоторный самолет, который при помощи истребителей посадили в Псковской области, является российским.

«Никуда не убежит»: Порошенко приготовили к худшему

После смены власти на Украине против Порошенко будут открыты антикоррупционные расследования, считает директор украинского «Агентства социальных коммуникаций» Сергей Белашко.

США проигнорировали декларацию России о ядерной войне

Россия предлагала США заключить соглашение о недопущении ядерной войны, однако не получила ответа на свою инициативу.
Комментарии8
В мире , Видео , Ирина Цывина , Дмитрий Песков , Виктор Медведчук , Чен Ким , Владимир Зеленский , Владимир Путин , РИА Новости , Московский комсомолец
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