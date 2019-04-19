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Стали известны темы переговоров Путина и Ким Чен Ына 

Газета.Ru 20 минут назад
Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков назвал темы переговоров президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщаетРИА «Новости».
Песков отметил, что лидеры двух стран поговорят о развитии отношений двух стран, а также про денуклеаризацию Корейского полуострова.
Кроме того, Путин и Ким Чен Ын обсудят региональные проблемы.
«Багаж для обсуждения весьма обширный», — добавил Песков.
Ранее сообщалось, что в Кремле объяснили секретность места встречи Путина и Ким Чен Ына.
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Политика , Видео , Дмитрий Песков , Чен Ким , Владимир Путин , РИА Новости , КНДР
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