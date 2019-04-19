Названа причина внезапной кончины Цывиной

Смертельная патология: названа причина смерти Цывиной

Актриса Ирина Цывина умерла из-за заболевания миокарда, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на ее близкую подругу Юлию Лешковцеву.

По ее словам, причиной смерти вдовы актера Евгения Евстигнеева стала кардиомиопатия.

Кардиомиопатия — группа заболеваний миокарда (мышечного среднего слоя сердца). Эта патология может возникать по разным причинам — от генетических до злоупотребления алкоголем. Лешковцева не уточнила, что вызвало кардиомиопатию у Цывиной.

Заслуженная артистка России скончалась в ночь на 18 апреля на 56-м году жизни. Вчера подруга Цывиной актриса Ксения Хаирова рассказала, что соседи слышали «дикий грохот» из квартиры Цывиной незадолго до того, как она была найдена мертвой.

Между тем психоаналитик Клара Кузденбаева, лечившая актрису от «пагубной зависимости» несколько лет назад, в беседе с Пятым каналом высказала мнение, что Цывину убили депрессия и проблемы с сосудами.