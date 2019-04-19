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Медведчук посоветовал Зеленскому пойти на сделку с Россией 

Газета.Ru 18 минут назад
Фото: Reuters
Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук полагает, что кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому следует пойти на сделку с Россией, чтобы вернуть Донбасс под суверенитет Киева. Об этом он заявил в интервью Reuters.
По его словам, если Зеленский согласится закупать газ напрямую у России, то у него получится вернуть под контроль территории на юго-востоке страны. Он добавил, что если Киев вновь откажется идти на сближение с Россией, экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
"Мы не говорим, что (Россия и Украина. — "Газета.Ru") должны снова целоваться или обниматься друг с другом. Мы говорим о восстановлении прагматичных экономических отношений", — сказал Медведчук.
Он также заявил, что страна ежегодно теряет $20 млрд в год из-за разногласий с Россией.
Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал Медведчука представителем российского лидера Владимира Путина и отказался от встреч с ним.
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Украина , В мире , Виктор Медведчук , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Газета.Ru , Reuters
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