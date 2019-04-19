Медведчук посоветовал Зеленскому пойти на сделку с Россией

По его словам, если Зеленский согласится закупать газ напрямую у России, то у него получится вернуть под контроль территории на юго-востоке страны. Он добавил, что если Киев вновь откажется идти на сближение с Россией, экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.

"Мы не говорим, что (Россия и Украина. — "Газета.Ru") должны снова целоваться или обниматься друг с другом. Мы говорим о восстановлении прагматичных экономических отношений", — сказал Медведчук.

Он также заявил, что страна ежегодно теряет $20 млрд в год из-за разногласий с Россией.