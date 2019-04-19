СМИ: принудительно севший под Псковом самолет оказался российским

Легкомоторный самолет, который при помощи истребителей посадили в Псковской области , является российским. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Как заявил инсайдер, принудительно приземленный под Псковом лайнер не был иностранным разведчиком-нарушителем.

«Российский легкомоторный самолет отклонился от своего маршрута и был приземлен с привлечением дежурных сил ПВО», — рассказал собеседник агентства.

Ранее в СМИ появилась информация, что российские военные 18 апреля приказали совершить посадку в Псковской области экипажу небольшого самолета. Сообщалось, что лайнер якобы залетел в воздушное пространство России со стороны стран Балтии.