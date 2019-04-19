Антикоррупционные расследования: Порошенко предупредили о возможном возбуждении дела

После смены власти на Украине против Порошенко будут открыты антикоррупционные расследования, считает директор украинского «Агентства социальных коммуникаций» Сергей Белашко.

«Очевидно, что будут открыты антикоррупционные расследования, а если он куда-то уедет — будут запросы на выдачу», — сказал он изданию «Украина.ру».

По словам эксперта, действующему президенту нужно договариваться с Зеленским, но после нечестной политической игры, которую Порошенко вел в отношении своего оппонента во время избирательной кампании, ему это вряд ли удастся.

«Но удастся ли это ему, после того как за Зеленским следили эсбэушники, когда в видеоролике его сбивает автомобиль, когда объявляли, что он наркоман. После этого с Порошенко должны говорить в следственном изоляторе. И это запрос общества», — считает Белашко.

Напомним, второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. Согласно последнему социологическому опросу, за Петра Порошенко готовы проголосовать 25,4% избирателей, в то время как его сопернику Владимиру Зеленскому свои голоса готовы отдать 72,2% избирателей.