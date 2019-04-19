«Я уже навластвовался». Лукашенко сделал заявление

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«Я уже навластвовался». Лукашенко объявил об изменении конституции Белоруссии 

Украина.ру + ещё 9 38 минут назад
К разработке изменений в конституцию буден привлечен широкий круг экспертов, сообщил президент.
«Мне задают часто вопрос, и даже публично иногда — хотел бы ты оставить эту конституцию своему преемнику? Я честно и прямо говорю — нет. Я бы не хотел», — заявил Лукашенко.
По его мнению, Белоруссия уже прошла тот этап, когда стране была нужна «вот такая сильная власть, какая у нас есть». По его словам, нужно «нагружать» властными полномочиями и другие структуры и ветви власти.
«Чтобы за экономику, к примеру, отвечало правительство вместе с парламентом. Национальный банк не должен быть в стороне. Контроль будут осуществлять структуры по разным направлениям. Варианты уже отработаны — тот же Комитет госконтроля, другие министерства и ведомства», — сказал президент.
Будущий глава государства должен решать кадровые вопросы, «подтянуть политические партии, чтобы они генерировали нормальных руководителей», он не должен «так много мотаться по полям и фермам», сообщил Лукашенко.
«Но это не значит, что мы будем предпринимать какую-то попытку создать такую систему, что Лукашенко вроде ушел и не ушел. Этого в стране не будет, я вам точно обещаю. Я думаю о будущем страны, а не о своей личной власти. Я уже навластвовался», — добавил президент.
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