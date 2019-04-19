«Я уже навластвовался». Лукашенко сделал заявление

«Я уже навластвовался». Лукашенко объявил об изменении конституции Белоруссии

К разработке изменений в конституцию буден привлечен широкий круг экспертов, сообщил президент.

«Мне задают часто вопрос, и даже публично иногда — хотел бы ты оставить эту конституцию своему преемнику? Я честно и прямо говорю — нет. Я бы не хотел», — заявил Лукашенко.

По его мнению, Белоруссия уже прошла тот этап, когда стране была нужна «вот такая сильная власть, какая у нас есть». По его словам, нужно «нагружать» властными полномочиями и другие структуры и ветви власти.

«Чтобы за экономику, к примеру, отвечало правительство вместе с парламентом. Национальный банк не должен быть в стороне. Контроль будут осуществлять структуры по разным направлениям. Варианты уже отработаны — тот же Комитет госконтроля, другие министерства и ведомства», — сказал президент.

Будущий глава государства должен решать кадровые вопросы, «подтянуть политические партии, чтобы они генерировали нормальных руководителей», он не должен «так много мотаться по полям и фермам», сообщил Лукашенко.