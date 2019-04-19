Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Теперь официально: названа основная версия пожара в Нотр-Даме 

Рамблер 25 минут назад
Короткое замыкание привело к пожару в соборе Нотр-Дам, считают в парижской полиции. Об этом со ссылкой на ее анонимного сотрудника сообщает Associated Press.
Возгорание в Соборе Парижской Богоматери возникло вечером 15 апреля, а потушено было утром 16-го. В полиции столицы Франции считают, что пожар начался случайно.
Собеседник агентства отказался комментировать другие версии инцидента, однако отметил, что на допрос были вызваны сотрудники собора и реставраторы.
Ранее французские СМИ писали, что местная прокуратура также считает пожар в Нотр-Даме случайным — возникшим на верхних уровнях храма, где в то время работали реставраторы.
В результате пожара большая часть кровли и шпиля Собора Парижской Богоматери обрушились. Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «хочет», чтобы храм был восстановлен за пять лет.
В тот же день преподавательница истории средневековой Европы в Кентском университете Эмили Герри заявила CBS, что желание Макрона не может быть воплощено в жизнь — качественная реставрация Нотр-Дама займет от 20 до 40 лет.
Комментарии39
В мире , Видео , Европа , Associated Press , CBS , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле отреагировали на вынесение приговора украинским морякам200
Медики раскрыли диагноз Быкова
«Вопрос закрыт»: Лукашенко о русском языке25
Раскрыты темы переговоров Путина и Ким Чен Ына81
Пока вы спали: Россия подготовила Украине нефтяной рубильник179
Видео
Как жить дальше. Тимошенко назвала победителя выборов
В мире Украина
Теперь официально: Названа возможная причина пожара в Нотр-Даме
В мире Европа
Пугачева сделала заявление после юбилейного концерта
Шоу-бизнес
В Беларуси нашли редкий советский танк
Оружие Армия
Россиянин сел в машину и взорвался
Происшествия
Памятник «ерунде» установили в Войковском районе
Новости Москвы
«Вопрос закрыт»: Лукашенко о русском языке
В мире СНГ
Названа причина внезапной кончины Цывиной
Шоу-бизнес
Пока вы спали: Россия подготовила Украине нефтяной рубильник
В мире Украина
Жилой комплекс «ЗИЛАРТ» загорелся в столице
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение