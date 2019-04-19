Теперь официально: Названа возможная причина пожара в Нотр-Даме

Теперь официально: названа основная версия пожара в Нотр-Даме

Короткое замыкание привело к пожару в соборе Нотр-Дам, считают в парижской полиции. Об этом со ссылкой на ее анонимного сотрудника сообщает Associated Press.

Возгорание в Соборе Парижской Богоматери возникло вечером 15 апреля, а потушено было утром 16-го. В полиции столицы Франции считают, что пожар начался случайно.

Собеседник агентства отказался комментировать другие версии инцидента, однако отметил, что на допрос были вызваны сотрудники собора и реставраторы.

Ранее французские СМИ писали, что местная прокуратура также считает пожар в Нотр-Даме случайным — возникшим на верхних уровнях храма, где в то время работали реставраторы.

В результате пожара большая часть кровли и шпиля Собора Парижской Богоматери обрушились. Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «хочет», чтобы храм был восстановлен за пять лет.

В тот же день преподавательница истории средневековой Европы в Кентском университете Эмили Герри заявила CBS, что желание Макрона не может быть воплощено в жизнь — качественная реставрация Нотр-Дама займет от 20 до 40 лет.