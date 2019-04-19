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Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США 

Lenta.ru + ещё 6 54 минуты назад
Россия предлагала США заключить соглашение о недопущении ядерной войны, однако не получила ответа на свою инициативу. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным источников, Москва передала проект соответствующего документа в октябре 2018 года. В нем, в частности, отмечалось, что «в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана».
Согласно планам российской стороны, страны должны были на высшем уровне принять соглашение, в котором было бы зафиксировано намерение государств избегать военной конфронтации и исключить возможность развязывания ядерной войны.
Кроме того, в заявлении предлагалось прописать необходимые меры, которые страны могли бы принимать для предотвращения случайного или несанкционированного применения ядерного оружия.
США приостановили выполнение обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности со 2 февраля. По заявлению американской стороны, причиной этого стало систематическое нарушение условий соглашения со стороны Москвы, тогда как Вашингтон продолжает их соблюдать. Россия ответила зеркальными мерами.
Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.
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