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Журналист Андрей Норкин рассказал о своём самочувствии 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
По его словам, ухудшение здоровья было связано с эмоциональным срывом и усталостью, которые наложились на хронические заболевания.
«Это, безусловно, был эмоциональный срыв, эмоциональная усталость. К сожалению, накладывается всё это вместе на мои болячки — диабет и гипертонию. В общем, стало мне действительно совсем нехорошо», — заявил он.
Как отметил Норкин, он действительно оказался в Первой городской больнице, а всё остальное, что было «понаписано», совершенно неправильная трактовка.
3 апреля Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира ток-шоу «Место встречи».
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