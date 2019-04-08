Пока вы не уснули: Украину лишают дебатов 

Кремль ответил Зеленскому
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин всегда открыт для диалога по решению политических проблем.
Лукашенко назвал победителя украинских выборов
В начале марта Лукашенко заявил, что победу на выборах одержит действующий президент. В конце марта Порошенко занял второе место в первом туре выборов с 15,95% голосов.
Русскоязычных украинцев назвали "рабами"
Русскоязычное население Украины — либо рабы, либо оккупанты, заявила экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион.
«Кто проголосует за Зеленского, будет гореть в аду»
Протоиерей Владимирского собора "новой церкви" Украины Петро Зинич пригрозил преисподней проголосовавшим на выборах за Владимира Зеленского.
Дебатам Порошенко и Зеленского на стадионе грозит срыв
Кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский не могут дебатировать на стадионе официально.
"Банальности": Соловьев разнес Познера за "правду"
Телеведущий Владимир Соловьев назвал банальностью заявление журналиста Владимира Познера о правде, которая может объединить людей.
Бунт? Губернатор отказался подчиниться указу Порошенко
Глава Одесской областной госадминистрации Максим Степанов отказался покинуть свой пост по решению президента Украины Петра Порошенко.
Серебренникову изменили меру пресечения
Режиссера Кирилла Серебренникова перевели из-под домашнего ареста под подписку о невыезде.
Путин высказался о свободном интернете
Президент России Владимир Путин призвал следовать принципу свободы интернета, чтобы в стране не возникало проблем с реализацией бизнес-инициатив и стартапов.
Массовый сбой: Сбербанк-онлайн отказался работать
Пользователи пожаловались в соцсетях на неполадки в банковском мобильном приложении «Сбербанк-онлайн».
Названы самые опасные для водителей регионы России
Автоинспекторы назвали регионы России с наибольшим количеством погибших в автомобильных авариях за 2018 год.