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Глава Одесской области отказался покидать пост вопреки указу Порошенко 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 29 минут назад
Фото: Reuters
Глава Одесской области Максим Степанов заявил об отказе покидать свой пост, несмотря на соответствующий указ президента Украины Петра Порошенко.
«Глава Одесской областной государственной администрации перед вами. Он никаких заявлений не писал. Он (Петр Порошенко) вышел за полномочия президента, записанные в Конституции», — заявил Степанов, передает издание «Лига. Новости».
При этом Степанов добавил, что глава государства имеет право назначать и увольнять глав областных администраций по представлению правительства страны.
Ранее в понедельник на сайте президента Украины был опубликован указ об увольнении Степанова с должности главы Одесской областной государственной администрации. Другим указом Порошенко назначил первого заместителя главы области Сергея Паращенко временно исполняющим обязанности главы региона, передает ТАСС.
Перед этим источник в центральном избирательном штабе Порошенко говорил, что глава Одесской области Степанов и еще трое чиновников будут отправлены в отставку из-за результатов президентских выборов в регионе. Согласно данным Центральной избирательной комиссии Украины, Одесса большинство голосов в первом туре президентских выборов отдала за кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского.
В воскресенье ЦИК Украины официально объявил окончательные результаты первого тура выборов. Зеленский получил 30,24% голосов, Порошенко — 15,95%. Им разрешили вести агитацию.
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Украина , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Максим Степанов , Центризбирком России , ИТАР-ТАСС
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