Глава Одесской области отказался покидать пост вопреки указу Порошенко

«Глава Одесской областной государственной администрации перед вами. Он никаких заявлений не писал. Он (Петр Порошенко) вышел за полномочия президента, записанные в Конституции», — заявил Степанов, передает издание «Лига. Новости».

При этом Степанов добавил, что глава государства имеет право назначать и увольнять глав областных администраций по представлению правительства страны.

Ранее в понедельник на сайте президента Украины был опубликован указ об увольнении Степанова с должности главы Одесской областной государственной администрации. Другим указом Порошенко назначил первого заместителя главы области Сергея Паращенко временно исполняющим обязанности главы региона, передает ТАСС.

Перед этим источник в центральном избирательном штабе Порошенко говорил, что глава Одесской области Степанов и еще трое чиновников будут отправлены в отставку из-за результатов президентских выборов в регионе. Согласно данным Центральной избирательной комиссии Украины, Одесса большинство голосов в первом туре президентских выборов отдала за кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского