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«Обеспечьте все условия»: Путин потребовал свободы интернета 

Рамблер 56 минут назад
Президент России Владимир Путин призвал следовать принципу свободы интернета, чтобы в стране не возникало проблем с реализацией бизнес-инициатив и стартапов. Об этом сообщает РИА Новости.
Такое заявление содержится в приветственном слове Путина, которое зачитал замглавы его администрации Сергей Кириенко на форуме по управлению интернетом (RIGF-2019).
«Убежден, мы должны и впредь следовать принципу свободы интернета, обеспечивать все условия для широкого обмена информацией», — подчеркнул президент.
При этом Путин отметил, что не менее важной является борьба с киберпреступностью и распространением противозаконного контента, который может угрожать гражданам и интересам государства.
По мнению президента, особую роль в этой борьбе играет позиция самого интернет-сообщества и его открытость к конструктивному диалогу.
RIGF-2019 — десятый, юбилейный форум. Он проводится в рамках 25-летия российского национального домена верхнего уровня.RU.
По словам Путина, в апреле 1994 года, когда домен только зарегистрировали, трудно было представить, что интернет совсем скоро изменит мир. Президент считает, что Рунет развивается «динамично и успешно», а также служит серьезным конкурентным преимуществом для России и позволяет ей стать одним из лидеров цифровой эпохи.
Комментарии76
Политика , Видео , Сергей Кириенко , Владимир Путин
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