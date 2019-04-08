«Обеспечьте все условия»: Путин потребовал свободы интернета

Президент России Владимир Путин призвал следовать принципу свободы интернета, чтобы в стране не возникало проблем с реализацией бизнес-инициатив и стартапов. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление содержится в приветственном слове Путина, которое зачитал замглавы его администрации Сергей Кириенко на форуме по управлению интернетом (RIGF-2019).

«Убежден, мы должны и впредь следовать принципу свободы интернета, обеспечивать все условия для широкого обмена информацией», — подчеркнул президент.

При этом Путин отметил, что не менее важной является борьба с киберпреступностью и распространением противозаконного контента, который может угрожать гражданам и интересам государства.

По мнению президента, особую роль в этой борьбе играет позиция самого интернет-сообщества и его открытость к конструктивному диалогу.

RIGF-2019 — десятый, юбилейный форум. Он проводится в рамках 25-летия российского национального домена верхнего уровня.RU.

По словам Путина, в апреле 1994 года, когда домен только зарегистрировали, трудно было представить, что интернет совсем скоро изменит мир. Президент считает, что Рунет развивается «динамично и успешно», а также служит серьезным конкурентным преимуществом для России и позволяет ей стать одним из лидеров цифровой эпохи.